Volkan Demirel: Galatasaray'a başka türlü goller attım

Fenerbahçeli Volkan Demirel, ''Galatasaray'a gol atmak çok isterdim. Gol atamadık ama o da eksik kalsın. Ben derbide hiç gol atmadım, başka türlü goller attım ben. Bu formayı giymek çok büyük onur ve gurur." dedi.

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Fenerbahçe Sportif Direktör Yardımcısı Selçuk Şahin, Yardımcı Antrenör Volkan Demirel ve Mehmet Yozgatlı, Galatasaray derbi öncesi Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Volkan Demirel, şu ifadeleri kullandı; ''Çocukluktan beri Galatasaray maçlarında çok iddiaya girmişimdir. Çok kazandım, çok kaybettim. Bir taraftar olduğum için derbilerde elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Kendi sahamızda genelde hep biz kazanırız. Bu hafta da kazanan Fenerbahçe olacak. Bizim için bir bayram. İnanmamız ve istememiz önemli. Galatasaray derbilerinde inancımızı ortaya koyarsak hep kazanmışızdır. 21 senelik mazi geçen sene bozuldu. Zaten bir yere bozulacaktı, geçen seneye denk geldi. Şimdi 20 senelik yeni bir seriye başlayacağız.

''Başka türlü goller attım ben Galatasaray'a''

Galatasaray'a gol atmak çok isterdim. Gol atamadık ama o da eksik kalsın. Bu formayı giymek çok büyük onur ve gurur. Başka türlü goller attım ben Galatasaray'a. Galatasaray stadının açılışını biz yaptık biliyorsunuz, o maçtada çok iyi oynamıştım. Sami Yen'i kapattık, yeni statlarını açtık. Mancini bir ara sürekli kağıt gönderiyordu. Biz de şampiyon olunca kağıt dolaştırdık. Çok güzel anlardı. Karagümrük maçıydı. Selçuk oyuna girdi en son bana getirdi, Şampiyon Fenerbahçe yazısını gösterdim. Abdul Kader Keita'nın Sami Yen'de bir topunu kurtardım, hayatımdaki en iyi kurtarış.

Lincoln ve Sabri olayı

Lincoln olayı başka bir boyut, doğru bir olay değildi, yapmamam gerekirdi. Sabri ile de bir olayımız oldu. Antrenörlük kursunda beraberdik. Benim Galatasaray'a golüm yok, başka türlü goller attım ben. Keşke bu maç seyircili olsaydı, seyircimizin de bizimle birlikte olmasını isterdik dün akşam dediğim gibi keşke bu bayramı onlar da sahalarında izleseydi.''

''Sami Yen'de attığım golden sonra bir hafta hiçbir yerde hesap ödemedim''

Selçuk Şahin, "Galatasaray derbisine giderken, otobüste şarkı açarız. Ben de 'Tavukları pişirmişem' şarkısını duymuştum ve onu açtım. Stada öyle girdik. Sonra Volkan dedi ki 'Bu şarkıyı statta çaldıralım.' Bunu yaptık ve ondan sonra şarkı her yerde çalındı. Sami Yen'deki golümden sonra telefonu bir açtım, 500 çağrı ve bir sürü mesaj vardı. O gün çok mutluydum. Derbiler bayram günüdür, Sami Yen'deki derbiyi de bayram gibi kutlamıştık. İnşallah yine hafta sonu iyi bir skor ve iyi bir oyunla kazanan biz oluruz. Sami Yen'de attığım golden sonra bir hafta hiçbir yerde hesap ödemedim. Volkan Demirel bu işin şov tarafını iyi yapıyordu. Oynadığı süre boyunca Galatasaray'a Kadıköy'de hiç kaybetmedi, ben de kaybetmedim. İnşallah Kadıköy'de uzun bir seriye başlarız. Volkan derbilerin her zaman aranan ve takip edilen kişisi olmuştur." şeklinde konuştu.

''O akşam hatta o hafta kendinizi kral gibi hissediyorsunuz"

Mehmet Yozgatlı ise, "Derbide gol atmak büyük mutluluk verir. İlk kez 2003-2004 sezonunda derbi oynadım, Fenerbahçe'ye yeni transfer olmuştum. Sanırım Beşiktaş liderdi. Şampiyonluk mücadelesi veriyorduk. Galatasaray'a golümü atmıştım. Attığım golde kaleye vurmadım, yalan yok. Rebrov'un pasında Ergün abiyi geçtim, içeride Alex, Van Hooijdonk olsun biri olur diye topa dokundum. Top Mondragon'u geçsin istedim. Bu derbi Türkiye'deki en büyük derbi. Bu maçta gol atmak, maçı kazanmak inanılmaz bir duygu. O akşam hatta o hafta kendinizi kral gibi hissediyorsunuz" ifadelerini kullandı.