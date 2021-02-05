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Selçuk Özdağ'a saldıranlar için istenen ceza belli oldu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırı sonrasında yakalanan ve tutuklanan beş kişi hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında toplam 5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski milletvekili Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında beş saldırgan hakkında iddianame düzenlendi.

Sanıklar hakkında 'birden çok kişiyle birlikte hareket ederek silahlı tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla, 'kemik kıracak şekilde yaralama' suçundan da 3 yıldan 9 yıla kadar olmak üzere toplam 5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istendi. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre mahkemenin iddianameyi kabul etmesi bekleniyor.

Neler olmuştu?
Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde beş kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırıya ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli 19 Ocak’ta tutuklanmış, 3 saldırgan ise 28 Ocak’ta yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. 

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