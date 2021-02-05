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Erdoğan'dan çok konuşulacak açıklama: Bu lezbiyenlerin söylediklerine falan takılmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ailenin direği annedir anne. Bu lezbiyen mezbiyenlerin söylediklerine falan takılmayın. Biz analarımıza bakalım, analarımıza." düşüncesini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti; Adıyaman - Edirne -Erzurum - İzmir - Kırşehir - Mersin ve Osmaniye 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı noktasındaki en büyük kazanımlarının altında AK Parti'nin imzası bulunuyor. " diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoları da değerlendiren Erdoğan, "Teröre bulaşmamış her evladımızı sahiplenmek hem parti hem hükümet olarak görevimiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kamudaki istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor"

Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımının altındaki en büyük adımlarının arkasında hep AK Parti yer alıyor. Bugün ülkemizde eğitimden istihdama, siyasete kadar kadınlar oldukça önemli yere gelmişse bunun arkasında böyle kararlı bir mücadele vardır. Kendi içimizde bile bu mücadeleyi vermek zorunda kaldık. Ama hamdolsun bulunduğumuz noktaya geldik. Kamudaki istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. İş hayatına katılımı yüzde 31'i geçti. Kayıt dışı istihdamdaki çalışan kadın sayısı düşüyor.

"Kadınların sırtını döndüğü hiçbir yapının iflah olma şansı kalmaz"

Kalenin iç fethedileceği gerçeğini asla unutmadan, yılın her gün evlere giderek, nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımıza yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Kadın eli değen her şey gibi siyaset de güzelleşir. Kadınların sırtını döndüğü hiçbir yapının iflah olma şansı kalmaz. Bunun için sizlere çok önemli görevler düşüyor. Her bir kadın kardeşimiz ilmek ilmek bu ülkeyi şekillendirdiğini unutmamalıdır. AK Parti Genel Başkanı olarak girdiğiniz her mücadelede yanınızda oldum, olacağım. Kadınların kendi başarılarına sahip çıkmalarını istiyorum.

Ailenin direği annedir anne. Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin söylediklerine falan takılmayın. Biz analarımıza bakalım, analarımıza.

Boğaziçi protestoları

Teröre bulaşmış olan, örgütlerin oyuncağı haline gelen kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, yakalarından tutup yargının karşısına çıkartacağız. Teröre bulaşmamış her evladımızı sahiplenmek de hem parti hem hükümet olarak görevimizdir. Buradan ailelere sesleniyorum. Üniversitedeki evlatlarınıza sahip çıkın. Meydanı profesyonel provokatörlere bırakmayın. Bu sinsi oyunu hep birlikte bozalım.

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