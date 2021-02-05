UEFA'dan Ajax kalecisi Andre Onana'ya 1 yıl men cezası

UEFA Disiplin Kurulu, Ajax kalecisi Andre Onana'yı doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 12 ay süreyle futboldan men etti.

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Ajax'ın kalecisi Andre Onana, doping kullandığı gerekçesiyle 12 ay futboldan men edildi. Ajax Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; UEFA 24 yaşındaki Kamerunlu kaleci Onana'ya doping yaptığı gerekçesiyle bir yıl futboldan men cezası verdi.

Onana ve Ajax'ın bu kararı CAS'a taşıyacağı açıklanırken, kararın kesinleşmesi halinde Onana, 12 ay boyunca kulüp ve milli takım formasıyla maçlara çıkamayacak.