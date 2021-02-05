Samsun'da korkunç kaza! Direğe çarptı bu hale geldi: Dede ve torunu...

SAMSUN'da 73 yaşındaki Recep Y. yönetiminde araç direksiyon hamiyetini kaybederek direğe çarptı. Kazaca sürücü ve 6 yaşındaki torunu Zümra K. yaralandı.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında İlkadım ilçesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. Recep Y. yönetimindeki 55 EH 507 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce kaldırıma, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Recep Y. ile torunu Zümra K. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Recep Y., itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. Dede ve torunu, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Recep Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Hurdaya dönen araç ise çekici ile kaldırıldı.



