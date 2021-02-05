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HDP'den CHP'ye ziyaret Kılıçdaroğlu Sancar ve heyetini kapıda karşıladı

Muhalefet partileri arasındaki görüşme trafiği sürüyor. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki bir heyet Cumhuriyet Halk Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

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Cumhur İttifakı karşısındaki partilere ziyaret turuna çıkan HDP dün Saadet Partisi ile görüşmüştü. HDP'nin ikinci durağı ise bugün CHP oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Kılıçdaroğlu karşıladı
Kılıçdaroğlu’na; Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

Demirtaş kararı görüşüldü
Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Sancar, yeni anayasa ve AİHM'in Demirtaş kararı hakkında görüştüklerini belirtirken, CHP basın açıklaması yapmadı.

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