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Ukrayna Maliye Bakanı Marçenko'dan Türkiye'yle 'serbest ticaret bölgesi' açıklaması

UKRAYNA Maliye Bakanı Sergey Marçenko, Ankara ile Kiev arasında serbest ticaret bölgesi kurulması konusunda yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

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"Son dönemde görüşmelerde, mallara ve hizmetlere ilişkin tarife ve tarife dışı kısıtlamalar, ithalat vergileri bakımından önemli ilerleme kaydedildi." ifadelerini kullanan Sergey Marçenko, "Görüşmelere ve her iki taraf için kabul edilebilir ve faydalı çözüm arayışına devam ediyoruz. Türk tarafından metalurji ürünleri ticaretinin serbestleştirilmesiyle ilgili görüşler ve mal ve hizmet pazarına erişimle ilgili öneriler bekliyoruz" dedi.

"Sürecinin tamamlandığını söylemek için henüz erken"

Marçenko, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalama sürecinin tamamlandığını söylemek için henüz erken olduğunu da vurguladı. Bu arada Marçenko, Ukrayna'nın Türkiye'ye yüksek katma değerli ürün ihracatını genişletmek istediğini söyledi.

"Ciddi sonuçlar elde etmemize imkan sunar"

Ukraynalı bakan, "Ülkelerimizin finansal hizmetler pazarında, tarım sektöründe, savunma sanayisinde sahip oldukları potansiyelleri birleştirmesi, ciddi sonuçlar elde etmemize imkan sunar. Biz, ilişkileri bu formatta derinleştirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Marçenko, daha önce yaptığı bir açıklamada serbest ticaret anlaşması imzalanmasının iki ülke arasındaki dinamikleri kuvvetlendireceğini belirterek "Anlaşmayla Ukrayna ve Türkiye ekonomileri daha rekabetçi hale gelecek" demişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen ağustosta gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş, görüşme sonucunda taraflar, iki ülke arasında serbest ticaret konusunda anlaşma imzalama konusunda anlaştıklarını belirtmişti.

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