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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gazeteci Orhan Uğuroğlu'na "geçmiş olsun" ziyareti

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nu ziyaret etti ve "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Ocak'ta saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nu ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamada, Akşener'in, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ile Uğuroğlu'nu evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu bildirildi.

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