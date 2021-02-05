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Adil Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması: Geçiş süresi 6 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Köprü ile büyük tasarruf sağlanacağını belirten Karaismailoğlu, "Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya kadar indirecek." dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya kadar indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 465 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 102 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

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