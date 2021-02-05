İstanbul'un Esenyurt ilçesi 1 milyona yaklaşan nüfusuyla 57 ili geride bıraktı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi 957 bin 398'e ulaşan nüfusuyla 6'sı büyükşehir olmak üzere 57 ili geride bıraktı.

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AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2020'de 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

Söz konusu dönemde nüfusun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul 15 milyon 462 bin 452 kişi ile Türkiye'nin en kalabalık şehri olmayı sürdürdü.

İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt ise birçok ilden fazla nüfusuyla dikkati çekiyor.

Ülkede en kalabalık ilçe olma özelliğini sürdüren Esenyurt'un nüfusu 957 bin 398 kişiye ulaştı.

Bayburt 81 bin 910, Tunceli 83 bin 443, Ardahan 96 bin 161, Gümüşhane 141 bin 702, Kilis ise 142 bin 792 nüfuslu iller olarak belirlendi.

Böylece, Esenyurt'un, yaklaşık olarak Bayburt ile Tunceli'nin 11, Ardahan'ın 9, Gümüşhane, Kilis ve Artvin'in 6, Çankırı ve Bartın'ın 4 katı nüfusa ulaştığı hesaplandı.

Esenyurt, 1 milyona yaklaşan nüfusuyla 6'sı büyükşehir olmak üzere 57 ili geride bıraktı. Büyükşehirler arasında yer alan Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya, Ordu ve Erzurum'un nüfusu, ilçenin gerisinde kaldı.

İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 6,2'sini, Türkiye genelinin ise yüzde 1,14'ünü Esenyurt'ta yaşayan nüfusa kayıtlı vatandaşlar oluşturdu.

En küçük ilçeden 609 kat daha büyük

Esenyurt'un, Türkiye'nin en az nüfuslu ilçesi olan, bin 573 kişinin yaşadığı Konya Yalıhüyük'ten yaklaşık 609 kat daha kalabalık olduğu hesaplandı. Esenyurt, en düşük nüfuslu ilçelerden Isparta Yenişarbademli'nin 495, Eskişehir Han'ın 456, Bingöl Yayladere'nin 443, Afyonkarahisar Kızılören'in 422, Kırklareli Kofçaz'ın 420, Bilecik İnhisar'ın yaklaşık 415 katı büyüklüğe ulaştı.

Esenyurt'un, toplam nüfusu 3 binin altında olan ilçelerden Rize Hemşin'den 391, Erzincan Otlukbeli'nden 390, Kırıkkale Çelebi'den 387, Elazığ Ağın'dan 375, Çankırı Bayramören'den 367, Sivas Doğanşar'dan 344, Bingöl Yedisu'dan 339, Bilecik Yenipazar'dan 335, Kütahya Dumlupınar ile Antalya İbradı'dan yaklaşık 325 kat büyük nüfusa sahip olduğu tespit edildi.

"İlçede yaşayan 150 bin yabancı sayıya dahil değil"

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 957 bin 398'e ilçede yaşayan yabancıların dahil olmadığını belirterek, 150 bin civarında yabancıyla birlikte nüfusun 1 milyonu aştığını söyledi.

İlçenin 57 ilden büyük olduğunu dile getiren Karagül, "Burada ilginç bir durum var. İlçenin nüfusu son 10 yıldır her sene yaklaşık 60 bin artarken 2020'de sadece yaklaşık 3 bin kişi arttı." dedi.