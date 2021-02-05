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Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe-Galatasaray performansı

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 28. derbisini yarınki Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasıyla yönetecek. Çakır'ın iki ezeli rakip arasındaki maçlardaki bazı istatistikleri şöyle:

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ülker Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak derbide tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi.

Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 27 derbide düdük çaldı.

UEFA'nın gözde hakemlerinden olan ve Süper Lig tarihinde en çok maç yöneten hakem unvanına sahip Çakır, bu sezon ikinci kez derbi yönetecek.

Cüneyt Çakır, ligin 19. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği karşılaşmada da görev yapmıştı.

Fenerbahçe 6, Galatasaray 3 kez kazandı

Cüneyt Çakır, 13. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak. Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 12 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 3 karşılaşma da berabere bitti.

Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

12 kırmızı 68 sarı kart çıkardı                                                                                          Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 68 kez de sarı kartını kullandı.

FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 6'şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaraylı futbolculara 39, Fenerbahçeli oyunculara 29 sarı kart gösterdi.

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