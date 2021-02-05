AKM ne zaman açılacak? Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açıklama

AK Partili Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) açılışıyla ilgili tarih verdi.

Abone ol

AK Partili Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) açılışıyla ilgili tarih verdi.

Şalom’dan Karel Valansi’ye konuşan Ali Yıldız, AKM’de opera sahnesinin tamamlandığını, 800 kişilik bir tiyatro salonu yapıldığını söyledi. Yıldız, AKM’nin açılış tarihi için ise 29 Ekim’i işaret etti.

Yıldız’ın AKM ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Atatürk Kültür Merkezi, şu an dünyanın en büyük kültür-sanat merkezlerinden biri. Opera sahnesi şu an tamamlandı. 2000 kişilik bir opera sahnesi, yaklaşık 800 kişilik bir tiyatro salonu, sinema salonu, konferans salonu, bale salonu… Bambaşka bir Atatürk Kültür Merkezi inşa ediliyor. Hedef 29 Ekim’de açılışını yapmaktı, Sayın Cumhurbaşkanı orada bir Cumhuriyet etkinliği yapmak düşüncesindeydi. Ancak pandemi projeyi etkiledi. Biz de dünyanın en son ses sistemini kuralım dedik. Vakıf olduğum kadarıyla haziran ayında tamamlanacak.

İslam sanat eserlerinin olduğu bir kültür sanat merkezi

Taksim Cami’nin altında İslam sanat eserlerinin olduğu bir kültür sanat merkezi de olacak. İkisi birbirini tamamlayacak. Beyoğlu, bir tarafta cami, bir tarafta kültür merkezi bir tarafta kilise, aslında Türkiye’yi anlatan bir fotoğraf. Sinagogları, camileri, kiliseleriyle, kültür merkezleriyle, insanlarıyla her şeyden önce. Geçtiğimiz gün Musevi vatandaşlarımıza ait bir bakım yurdunu ziyaret ettik. Hepsi bizim vatandaşlarımız, büyüklerimiz, bir fark görmek mümkün değil zaten. Kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Barışın özgürlüğün hakim olduğu bir Beyoğlu, geleceğe emin adımlarla, hep birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Geçmişte de yürüdük.”