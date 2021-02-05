BIST 1.544
DOLAR 7,09
EURO 8,50
ALTIN 411,58
HABER /  POLİTİKA
ADV Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!

Ekrem İmamoğlu'ndan laiklik mesajı: Kıymetini bilip ebediyen koruyacağız

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 5 Şubat 1937'de laik bir devlet olarak tanımlandığını belirterek "Kıymetini bilip ebediyen koruyacağız" mesajı verdi.

Abone ol

İBB Başkanı İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında laiklikle ilgili bir mesaj yayınladı. “Laiklik; din ile devlet işlerini birbirinden ayırarak hem devleti hem de inanç dünyasını korur" diyen İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, 5 Şubat 1937’de laik bir devlet olarak tanımlandı ve bu kavram anayasamızda kalıcı bir şekilde yerini aldı. Kıymetini bilip ebediyen koruyacağız" ifadesini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs mutasyonları 23 ile sıçradı! Daha bulaşıcı, şiddetli ve öldürücü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da feci kaza! Otomobil otoyol gişelerine çarptı ölenler var
Süper fiyatlar 1-5 Şubat VarVar İndirimi’nde!
Fidye için kaçırılan Katarlı iş insanı ile arkadaşı operasyonla kurtarıldı
Ankara'da 'jet kredi' operasyonu! 21 şüpheli yakalandı
Meral Akşener'den Boğaziçi Üniversitesi çıkışı: 'Terörist diyemezsin kardeşim'
AKM ne zaman açılacak? Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açıklama
Galatasaray derbi kazanmakta zorlanıyor
Adil Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması: Geçiş süresi 6 dakikaya inecek
Kemik iliği kanseri nedir belirtileri nasıl olur? Evreleri ve tedavisi
İstanbul'un Esenyurt ilçesi 1 milyona yaklaşan nüfusuyla 57 ili geride bıraktı
Yorumlar 2 yorum