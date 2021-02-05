Ekrem İmamoğlu'ndan laiklik mesajı: Kıymetini bilip ebediyen koruyacağız

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 5 Şubat 1937'de laik bir devlet olarak tanımlandığını belirterek "Kıymetini bilip ebediyen koruyacağız" mesajı verdi.

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İBB Başkanı İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında laiklikle ilgili bir mesaj yayınladı. “Laiklik; din ile devlet işlerini birbirinden ayırarak hem devleti hem de inanç dünyasını korur" diyen İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, 5 Şubat 1937’de laik bir devlet olarak tanımlandı ve bu kavram anayasamızda kalıcı bir şekilde yerini aldı. Kıymetini bilip ebediyen koruyacağız" ifadesini kullandı.