Agorafobi nedir neden olur beliritleri neler? Agorafobi anlamı ne demek?

Agorafobi filmi (Big Sky) televizyonda yayınlandı ve izleyenler Agorafobi ne demek, nedir araştırması yaptı. Genel anlamda dar yerlerde kalamama rahatsızlığı olarak bilinen Agorafobi'nin birçok belirtisi vardır. Bu belirtiler 60 günden fazla sürüyorda bir uzmana gitmek gerekir.

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Agorafobi filmi (Big Sky) bu akşam televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Başrolünde Bella Thorne, Kyra Sedgwick'in yer alıyor. Peki Agorafobi filminin konusu nedir? Agorafobi hastalığı ve belirtileri nelerdir?

Filmin konusu ve oyuncuları:

Kyra Sedgwick

Frank Grillo

Asron Tveit

François Arnaud

Agorafobi filminin konusu nedir:

Trapper lakaplı Jim Deakins, yaşadığı yer olan KEntucky'i terk eder ve St. Louis'e çalışmaya gider. Oraya doğru giderken Boone Caudell ile karşılaşır. Boone'un amcası da onlar gibi tüccardır ve yerlilerin bölgesinde kürk ticareti yapmaktadır. Ancak yolculukları da, ticaretin sorunsuz yapılması da oldukça zorlu geçecektir.

Agorafobi (eski yunanca) teriminin tercümesi, alan korkusudur. Mağdur kişi, evi terk etmekten, kamuya açık yerlerde bulunmaktan, alışveriş merkezlerine veya dükkanlara girmekten, kalabalık içerisinde, sinemalarda veya dar ve kapalı odalarda bulunmaktan, ya da trenle, otobüsle veya uçakla seyahat etmekten korkar.

Bu nedenle ya bu yerlere gitmekten kaçınır ya da oralarda bulunduğu sürece büyük korkular yaşar. Panik ataklar ve agorafobi çoğunlukla birlikte ortaya çıkar. Böyle bir durumda konulacak teşhis Agorafobi panik bozukluktur.

Agorafobi Başlıca Belirtileri Şunlardır;

Kişi evden çıkmakta zorlanıyor veya tek başına çıkmıyorsa

Kalabalık ortamlarda bulunmak istemiyorsa

Tünele girmekte, sinema veya tiyatroya gitmekte, kapalı otoparklarda bulunmakta, mr cihazı gibi dar alanlarda bulunmakta zorlanıyorsa

Asansör, uçak, otobüs gibi yerlerde bulunamıyorsa

Bu tür yerlerde bulunduğunda panikleyip, nefes darlığı çekeceğini, bayılacağını, kalp krizi geçireceğini veya bayılacağını düşünüp, istediği zaman o ortamdan çıkamayacağını düşünüyorsa

Günün büyük bölümü bu kaygılar ile geçiyorsa

Kaygılar aile, iş veya okul yaşantısını etkiliyorsa

Bu kaygıyı kontrol altına alamıyorsa

Yaşanan bu durum 6 aydan daha uzun süredir devam ediyorsa agorafobinin varlığından söz edilebilir.