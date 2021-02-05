Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yüzde 60 zam! İşte en düşük işçi maaşı

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Belde A.Ş.'de çalışan 5 bin 700 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi'nde sona gelindi. En düşük ücrete yüzde 60 zam yapıldı. Böylece en düşük işçi maaşı 4 bin 900 TL oldu.

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Hizmet İş Sendikası ve Yerelsen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Belde A.Ş.’de çalışan 5 bin 700 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde geçtiğimiz hafta grev oylaması yapılmış ve Büyükşehir’de grev kararı alınmıştı. Grev kararı alınması sonrası Büyükşehir ile Hizmet İş Sendikası arasındaki görüşmelerde sonuca varıldı.

Belde A.Ş.'de çalışan 5 bin 700 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi'nde işçilerin maaşları belli oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve yaklaşık 2 bin 500 TL maaş alan en düşük ücretli işçilere toplamda yüzde 60 oranında zam yapıldı.

1 Ocak itibariyle evli ve çocuklu işçilerin giydirilmiş maaşları 4 bin 900 TL oldu. Orta gruptaki işçilerin maaşları 5 bin 385, en yüksek grupta yoğun çalışanların maaşları ise giydirilmiş ücretler ile 5 bin 643 TL oldu.

"Mutlu sona ulaşıldı" Hizmet İş’ten yapılan açıklamada şöyle denildi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde AŞ çalışanı 5700 işçi için Hizmet iş sendikamız ile Yerelsen arasında devam eden toplu iş sözleşmesinde mutlu sona ulaşıldı. 04-02-2021 Perşembe günü saat 13:00 HAK İŞ Konfederasyonu genel başkanı Mahmut Arslan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ında katılacağı törende imzalar atılarak yürürlüğe girecek.

"Bu dönem imzalanan en iyi toplu iş sözleşmesi" Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili açıklama yapan şube başkanı İdris Ersoy, uzun bir toplu sözleşme görüşmeleri sonrası ,ülkemizde Belediye şirketleri içinde bu dönem imzalanan en iyi toplu iş sözleşmesi için anlaşmaya vardık. Bu sözleşme ile en düşük ücreti olan yaklaşık 2 bin 500 arkadaşımız toplamda yüzde 60 oranında zam almış olacak. 1 Ocak itibariyle en düşük ücreti olan evli ve çocuklu bir işçimiz giydirilmiş maaşı 4 bin 900 TL . Yoğun olarak orta grupta ücretleri bulunan işçi arkadaşlarımız 5 bin 385, en yüksek grupta yoğun çalışan İşçi arkadaşlarımız 5 bin 643TL ücret almış olacak.

Onun için bu toplu iş sözleşmesi son dönemde belediye şirketleri içinde yapılmış en iyi sözleşme olmuştur. Bu sözleşmenin bu rakamlara çıkmasını sağlayan , işçim mutlu olursa Kocaeli mutlu olur düşüncesi ile işçisini mutlu eden Kocaeli Büyükşehir belediye başkanımıza İşçiler adına teşekkür ediyorum. Kocaeli işçisi ve Hizmet İş Sendikamız Büyükşehir Belediye başkanımız Tahir Büyükakın'ın her zaman yanında ve destekçisidir.”