Bakan Mustafa Varank: Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler
Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, 'Boğaziçi' eylemleri ile ilgili "Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor, Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler." dedi.Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
"Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor, Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler.
Değerli gençler, lütfen örgütlerin özellikle ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin."