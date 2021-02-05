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Bakan Mustafa Varank: Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler

Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, 'Boğaziçi' eylemleri ile ilgili "Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor, Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler." dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor, Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler.

Değerli gençler, lütfen örgütlerin özellikle ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin."

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