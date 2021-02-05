Endonezya, devlet okullarında başörtüsü zorunluluğunu kaldırdı

ENDONEZYA'da, devlet okulunun Hıristiyan öğrencisine başörtüsü takması için yoğun baskı uyguladığını gösteren video, çokça tartışılmıştı. Hükümet, kararnameyle devlet okullarında tesettür kuralına yasak getirdi.

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Hükümet, çarşamba günü çıkardığı kararnameyle devlet okullarına başörtüsü zorunluluğunu uygulamadan kaldırmaları için 30 gün süre verdi, buna uymayacak okulların cezalandırılacağını duyurdu. Eğitim ve Kültür Bakanı Nadiem Makarim, 'tesettürün bireysel bir hak olduğunu, okulun vereceği bir karar olmadığını' söyledi.

Hristiyan öğrenciye başörtüsü baskısı

Konu, Padang'da bir meslek okulunda okuyan Hıristiyan bir öğrencinin ocak ayında sınıfta defalarca başörtüsü takması talebine maruz kaldığının ortaya çıkmasıyla gündeme geldi. Başörtüsü takmamak için direnen öğrencinin Hıristiyan ailesi uyarılmak için okula çağrıldı. Okul yetkilisinin Müslüman olmayanlar dahil tüm kız öğrencilerin başörtüsü takmak zorunda olduğunda ısrar ettiği görüşmeyi ailenin gizlice videoya çekip sosyal medyada yayımlamasıyla tepki sel oldu.

"Hani nerede benim din ve inanç haklarım?"

BBC'ye konuşan öğrencinin babası Elianu Hia, "Kızım her gün başörtüsü takması talebiyle karşılaşıyor, her seferinde Müslüman olmadığı yanıtını veriyor. Eğer kızımı örtünmeye zorlarsam Hıristiyan kimliğini inkar etmiş olacağım. Hani nerede benim din ve inanç haklarım? Sonuçta burası kamu okulu" dedi.

"Dinler çatışmayı teşvik etmez"

Tepkiler üzerine basın toplantısı düzenleyip özür dileyen okul müdürü, sözkonusu öğrencinin dini inancı doğrultusunda giyinmesine izin verileceğini söyledi. Çarşamba günü kararnamenin yayımlanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Dini İşler Bakanı Yaqut Cholil Qoumas "Dinler çatışmayı teşvik etmez ve farklı olanlara adaletsiz davranmayı haklı göstermez" dedi.

İnsan Hakları İzleme örgütü kararı olumlu buldu

Reuters'e konuşan İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütünden Andreas Harsono, 20'den fazla eyalette okullarda tesettürün zorunlu olduğu düşünüldüğünde kararnamenin olumlu bir adım olduğunu söyledi. Harsono, devlet okullarında kadın öğretmenlerin ve kız öğrencilerin başörtüsü takmaya mecbur bırakılmasının zorbalık, tehdit, toplumsal baskı ve bazı durumlarda okulun terk edilmesini beraberinde getirdiğini belirtti.