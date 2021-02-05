Nokia'nın efsane 3650 modeli geri dönüyor

2000’li yılların popüler telefonu Nokia 3650, yeniden üretilerek kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

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Finlandiya merkezli HMD Global çatısı altında çalışmalarını sürdüren ve bir zamanlar efsane telefonlarıyla oldukça popüler olan Nokia, eski modellerini canlandırmaya devam ediyor.

Daha önce 3310, 8110 ve 6300 gibi modelleri yeniden hayata döndüren Nokia, şimdi de 2000’li yılların popüler telefonu Nokia 3650'nin yenilenmiş bir sürümü üzerinde çalışıyor.

Henüz modern Nokia 3650'nin hangi özelliklerle karşımıza çıkacağı bilinmiyor. Ancak kaynaklar, KaiOS işletim sistemini temel alan bir model bekliyor.

Daha iyi kamera ve daha büyük ekran ile karşımıza çıkması beklenen yeni Nokia 3650, aynı zamanda 4G bağlantısını da destekleyecek.

Nokia 3650 özellikleri

Yenilenen telefonun özellikleri henüz belli olmasa da 2003 yılında ilginç tasarımı ve iddialı özellikleriyle piyasaya sürülen Nokia 3650 modelinde, 176x208 piksel çözünürlüğünde ve 2,1 inç boyutunda LCD bir ekran yer alıyordu.

Özellikle tuş takımı tasarımıyla oldukça konuşulan telefonun arka kısmında ise VGA kamera ve 850 mAh kapasiteli batarya bulunuyordu.

Nokia’nın Symbian OS 6.1 işletim sisteminden güç alan telefon, o dönemde oldukça ses getirmişti.

Yenilenen telefonun ise bu yıl içinde üretilip satışa çıkacağı tahmin ediliyor.