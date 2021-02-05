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'CHP'li belediyenin spor tesislerine el konuldu' iddiası

ESENYURT Belediyesi'ne ait 10 spor tesisine kaymakamlık tarafından el konulduğu iddiası gündeme geldi. Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Kemal Deniz Bozkurt, devir kararıyla ilgili İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulunup itiraz etti.

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İstanbul'da Esenyurt Belediyesi, AK Partili yönetim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) talebi üzerine okullarda 10 kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu inşa etti. Spor tesislerinin işletmesi de protokolle belediyeye verildi. Belediye 2019'da AK Parti'den CHP'ye geçti. Borçlarının büyük kısmı CHP döneminde ödenen spor salonları, kaymakamlık tarafından devralındı. Kaymakamlık, belediyeden tesisleri 3 Şubat'a kadar okul müdürlüklerine teslim etmesini istedi.

Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Kemal Deniz Bozkurt, belediye bütçesinden yaklaşık 25 milyon lira harcanarak yapılan salonların devir kararına, İstanbul Valiliği'ne başvurup itiraz etti.

"Kaymakamlık, spor tesislerine kilidi değiştirip el koydu"

Sözcü'nün aktardığına göre, Belediye, itirazın sonuçlanmasını beklerken 3 Şubat günü kaymakamlık, spor tesislerine kilidi değiştirip el koydu. Kaymakamlık görevlileri spor salonlarına gidip polis eşliğinde kilitleri değiştirdi.

Salonlarda çalışan 150 kişinin iş akdi feshedilmiş oldu. Gündüzleri öğrencilerin yararlandığı spor salonu ve yüzme havuzunu akşamları 20 bin kişi ücretsiz kullanıyordu.

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