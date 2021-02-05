Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'e 31,5 yıla kadar hapis istendi
Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’e “Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" gerekçesiyle açılan davada savcılık mütalaasını verdi. Yıldız ve Dükel'e 31,5 yıla kadar hapis cezası istendi.Abone ol
Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Müyesser Yıldız, İsmail Dükel ve Erdal Baran’ın "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" ve "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçlamalarından 14 yıldan 31,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.
Erdal Baran'ın tutukluluk halinin, Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel’in adli kontrollerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 8 Mart, saat 09:30'a erteledi.
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