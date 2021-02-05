Erdoğan'dan son dakika 'yeni anayasa' ve 'Boğaziçi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 'yeni anayasa' görüşmesi ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun dışarıdan atanmasıyla başlayan protestolara ilişkin, "Televizyonlarda 'Melih Bulu istifa etsin' diyorlar, yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etmeli' diyecekler." sözleriyle tepki gösterdi.

"Siz rektörün odasını işgale yeltenirseniz ona da 'hoş geldin' demezler." diyen Erdoğan, "Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bahçeli ile 'yeni anayasa' görüşmesi

Sayın Bahçeli ile belli aralıklarla görüşme oluyor. Bu ara malum, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacının olduğu bir dönemde bizim de gündeme taşıdığımız bir konuydu. Cumhur İttifakımızın bri diğer müttefiki sayın Bahçeli ile, yepyeni bir anayasamızın olduğunu kendileri de söylemişlerdi, bu konuda görüş alışverişinde bulunduk. Seçim kanunu ile neler yapabiliriz, siyasi partiler yasası ile ilgili de üzerinde durma fırsatı bulduk.

'Boğaziçi' protestoları

Şunu çok açık net söylemeliyim. Boğaziçi Üniversitesi' ndeki olayları oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil. Bunun oradaki öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok. Siyasetin bir boyutu başı çekiyor. Dağdan beslenenlerin, yani HDP'nin Kadıköy'deki çağrısı bunun çok açık net ifadesidir. Ana muhalefet partisi başının üstlendiği görev ortadadır. Bunlarla beraber ortak hareket ettikleri akademisyenler de işin içinde yer alıyor. Akademisyenlerin içinde bunu kabullenmeyen de var, bu işe teşne olanlar da var. Bu ülke hukuk devletidir. Cumhurbaşkanı'nın buradaki yetkileri var. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bundan önce ben iki rektör atadım. YÖK, teklifini yapmıştır ben de onadım. Melih Beyle ilgili de 9 aday önüme geldi, bir tanesi olan Melih Bey'i aynı şekilde atamasını yaptım. Melih Bey kimdir, nedir diye baktığımız zaman, iki farklı üniversitede rektörlük yapmış bir insan. ODTÜ'den gelme. Alanında başarılı bir arkadaş.

Kendisini oraya atamaktan dolayı bazı TV kanalları istifa etmelidir diyor. Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etmeli diyecekler.

"Hiç utanç duymuyor musunuz?"

Osman Kavala denilen, bu ülkede Soros'un adeta ofisi olan kişinin karısı da aynı şekilde, Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içinde yer alan bir kadındır. Nadide bir üniversitemizi alın karıştırın mı diyeceğiz. Amerika veya AB, 'olanları kınıyoruz' diyorlar. Amerika'ya şunu söylerim; seçim öncesinde ABD'deki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz? Macron sesleniyor, sen önce sarı yeleklileri çöz. Benim ülkemde böyle bir şey yok. Şu anda bunlar bizim de huzurumuzu kaçırmanın peşinde. Ana muhalefet bunun içinde HDP bunun içinde. İP de ne yazık ki bunun içinde. Bu işi başaramayacaklar. Bu işi bir daha Gezi olayları ile aynı yere getiremeyecekler. Emniyet her türlü adımını atıyor. Ekranlarda konuşuyorlar. Bunlar mikser ya, bizim mikserlerle işimiz yok.

İçeride bir şey yok ama siz kalkıp rektörün odasını işgale yeltenirseniz ona da 'hoşgeldin' demezler.

Muhalefetin yaptığı görüşmeler

O ona gidiyor, o ona gidiyor, varsın gitsinler. Bu işin sonu 2023'e varır. Bu gidiş gelişlerin kararını 2023'te millet verir.

Macron'un Libya açıklaması

(Macron'un 'Türkiye Libya'dan çıksın' açıklaması) Macron bu işi hala öğrenemedi. Bir taraftan orada Türkiye zevkinden bulunmuyor. Bunu Türkiye'ye söyleyeceğine orada başka birçok yabancı ülke askeri var. Kendilerinin işgale gittikleri Mali'den gelenler var. Çad'da, Mali'de ne işleri var? Önce bunun hesabını versinler. Libya davet etmiştir, davet üzerine biz orada bulunuyoruz.