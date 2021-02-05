Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu

Cüneyt Çakır'ın 13. derbisi

Kariyerinde 13. kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çıkacak olan Çakır’ın bu mücadelede yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Çakır’ın yönettiği Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde 6 kez sarı-lacivertliler galip gelirken, 3 kez de Galatasaray zafere uzandı. 3 mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Bu derbilerde Galatasaray 6, Fenerbahçe ise 5 kırmızı kart gördü.

