Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu
Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’ı konuk edeceği derbi maçını Cüneyt Çakır yönetecek.Abone ol
Süper Lig'in 24. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.
MHK, deneyimli hakemi hafta içinde oynanan Ç.Rizespor- Kasımpaşaspor mücadelesinde VAR odasında bekletmişti.
Gustavo'dan beklenen haber gelmedi
Fenerbahçe'de Gustavo'dan beklenen haber gelmedi. Brezilyalı futbolcu Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu ligdeki Hatayspor maçında sakatlanmıştı. Dizinde oluşan ödem geçmeyen Gustavo, Galatasaray karşılaşmasında görev yapamayacak.
Pelkas da yok
Fenerbahçe'de sakatlığı süren Pelkas da derbide yok. Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin bu sezon ligde oynadığı 22 maçın 21'ine ilk 11'de başladı. Brezilyalı futbolcunun 1 golü bulunuyor.
Süper Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:
6 Şubat Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
16.00 A.Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan
16.00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır
7 Şubat Pazar
13.30 BB Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 MKE Ankaragücü - DG.Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Y.Denizlispor - FT.Antalyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş - İH.Konyaspor: Halis Özkahya
8 Şubat Pazartesi
16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan
19.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar