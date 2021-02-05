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Şili'de ürküten görüntü! On binlerce balık kıyıya vurdu 2 neden var deniyor

ŞİLİ'de on binlerce balık kıyıya vurdu. Yetkililer olaya ilişkin incelemesini sürdürürken iki ihtimal olduğunu söyleniyor.

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On binlerce balık kıyıya vurdu. Şili'de oluşan bu manzara endişeye yol açtı. Ülkenin güneyindeki Bio Bio bölgesinde balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor. 

Horcones sahilinde balıkların yanısıra yengeç gibi diğer deniz canlıları da telef oldu. Bölge halkının haber vermesiyle harekete geçen yetkililer inceleme başlattı.

Şilili yetkililer iki ihtimal üzerinde duruyor. Su sıcaklığındaki ani değişim veya kirlilik nedeniyle balıkların telef olmuş olabileceği belirtiliyor.

Bölgede sudaki oksijen seviyesini düşüren bir çeşit bakteri de tespit edildi. Bu bakterinin de balık ölümlerine yol açmış olabileceği tahmin ediliyor.

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