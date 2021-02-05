Aleyna Çakır'ın babası: Ümitcan Uygun'un yalan ifadeleri ortaya çıktı içeride çürüsün

ANKARA'da evinde ölü bulunan ve otopsisinde tespit edilen doku, sperm örnekleri Ümitcan Uygun'a ait çıkan Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) Kırşehir'de yaşayan babası Mehmet Esen konuştu. Baba Esen, "Ümitcan’ın verdiği yalan ifadeler tek tek ortaya çıktı. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Benim çocuğum toprağa gömüldü; ama o kişinin de cezaevinde çürümesini istiyorum" dedi.

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Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Vajinal frotisinde sperm bulundu

Soruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda Sema Esen'in tırnaklarında doku ve vajinal frotisinde sperm bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunda ise Sema Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin aynı kişiye ait olduğu belirtildi.

Karşılaştırılması istendi

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Sema Esen'nde belirlenen sperm örneği ve sağ eldeki tırnak parçasında tespit edilen DNA profillerinin Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile karşılaştırılmasını istedi.

DNA örneği Ümitcan Uygun'a ait

Ümitcan Uygun'dan alınan DNA örneği, incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Yapılan incelemede, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'den çıkan sperm ve dokuların Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.

'Benim çocuğum toprağa gömüldü; ama o kişinin de cezaevinde çürümesini istiyorum'

Sema Esen'in Kırşehir'in Kaman ilçesinde oturan babası Mehmet Esen, kızının mezarını ziyaret ederek, raporla ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Baba Esen, "DNA testleri çıktı, şu anda çok sevinçliyiz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Ümitcan'ın verdiği yalan ifadeler tek tek ortaya çıktı. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bütün verdiğim beyanlar tek tek ortaya çıktı. Bunların cezasını çekmesini istiyoruz. Bu işin arkasında olanlar da cezasını çeksin. Bizim çocuğumuz gelmez; ama bu kişinin elinde olan yetim çocukları kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Benim çocuğum toprağa gömüldü; ama o kişinin de cezaevinde çürümesini istiyorum. Elini, kolunu sallayarak gezmesin. Yetim çocuklara da sesleniyorum; konuşacak şeyleri varsa konuşsun, çekinmesinler" diye konuştu.

Uyuşturucudan tutuklanmıştı

Sema Esen'in ölümünde baş şüpheli konumuna gelen Ümitcan Uygun, yaklaşık 1 ay önce iki kadınla uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüsünün sosyal medyada yer alması ardından düzenlenen uyuşturucu aperasyonunda gözaltına alınıp, mahkemece tutuklanmıştı.