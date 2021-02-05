Salgının kaynağını araştırmaya giden DSÖ ekibinden ilk açıklama: Görülmemiş verilere ulaştık

COVID-19'un kökenini araştırmak için virüsün ilk görüldüğü yer olan Çin'in Wuhan kentinde bulunan Dünya Sağlık Örgütü ekibi, "daha önce kimsenin görmediği" verilere ulaştıklarını açıkladı.

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Devam eden çalışmada Wuhan'daki DSÖ ekibinde yer alan Dr. Peter Daszak İngiliz Sky News kanalına "Daha önce görmediğimiz yeni bilgi ve verilere ulaşıyoruz ve bu virüsü araştırmamıza yardımcı olacak çok değerli şeyler" dedi.



Dr Daszak, Çin'e varmalarından bu yana gerçekleştirdiği ilk röportajında, saha ziyaretlerinin değerli bilgiler sunduğunu, özellikle de ilk COVID vakalarının yaşandığı Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda önemli veriler elde ettiklerini söyledi.

"Bunlar gerçekten önemli türden veriler"



Deniz ürünleri pazarındaki incelemelerini aktaran Dr. Dazsak, "Markette uzunca gezindik ve pazar yöneticileriyle, orada çalışan satıcılarla, topluluktan insanlarla buluşarak sorular sorduk. Pazardan numuneler toplayan ve daha sonra pozitif çıkan insanlarla konuşuyoruz. Bunlar gerçekten önemli türden veriler" dedi.



DSÖ ekibinin gelmesinden önce Çinli bilim insanları da kendi araştırmalarını gerçekleştiriyordu. Dr. Dazsak bu konu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"Gerçekten bir yerlere varıyoruz"



Dr. Dazsak, "Bizimle daha önce görmediğimiz, hatta daha önce kimsenin görmediği verileri paylaşıyorlar. Bizimle mümkün olan her konu hakkında açıkça konuşuyorlar. Gerçekten bir yerlere varıyoruz ve bence ekibin hangi üyesiyle konuşsanız onlar da size bunu söyler" dedi.



Dr. Dazsak, veriler kendilerini Wuhan'da nereye götürürse orada da araştırmaları sürdüreceklerini ve net cevaplar elde edene kadar soru sormaya devam edeceklerini da vurguladı.