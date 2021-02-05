BIST 1.546
DOLAR 7,07
EURO 8,48
ALTIN 409,68
HABER /  DÜNYA
ADV Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!

İtalya'daki Etna Yanardağı yine harekete geçti

İTALYA'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti.

Abone ol

Avrupa'nın en yüksek ve aktif yanardağı Etna, şiddetli patlamalar ile birlikte gece yarısı lav püskürtmeye başladı.

Yanardağ harekete geçti

3 bin 330 metre yüksekliğindeki yanardağ küllerini de etrafa savurdu.

Etna Yanardağı, yılda birkaç kez harekete geçerek lav ve kül püskürtüyor. Yanardağda geçen ay da hareketlilik gözlenmişti.

Etna'daki son büyük hareketlilik 2002 yılında meydana gelmişti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan Bayramı 2021 tarihi hangi gün başlıyor?
Süper fiyatlar 1-5 Şubat VarVar İndirimi’nde!
Salgının kaynağını araştırmaya giden DSÖ ekibinden ilk açıklama: Görülmemiş verilere ulaştık
Sivas'ta yapılacak dünyada eşi benzeri yok! II. Abdülhamit'in buyruğuyla kuruldu
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin anahtarı kalecilerin ellerinde
Andre Onana'ya 1 yıl men cezası
Melek İpek'ten yürek burkan mesaj: 27 gündür hiç dayak yemedim
Volkan Demirel'den Fenerbahçe derbisi için Galatasaraylıları kızdıran sözler
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan vandalizm tepkisi
Samsun'da korkunç kaza! Direğe çarptı bu hale geldi: Dede ve torunu...
Yorumlar