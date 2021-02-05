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Ordu'da eve gelen kağıtla hayatının şokunu yaşadı: Hakime ben de şaşırdım

İhlas Haber Ajansı

ORDU'da yaşayan 59 yaşındaki Cevat Dede evine gelen trafik cezası kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı.

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İddiaya göre, İzmir'de trafik cezasının evine gelmesiyle şaşkınlığa uğrayan Cevat Dede, yapmış olduğu itirazı mahkemeden geri dönmesiyle kendisine gönderilen cezayı faiziyle ödedi. Yapılan itirazlar sonucunda cezanın haksız yere yapıldığını ve İzmir'e hayatını boyunca hiç gitmediğini söyleyen Dede, şimdi ise hakkını aramak için yeniden itirazda bulunacağını söyledi.

Yapılan haksız uygulamanın kendisini de şaşırttığını söyleyen Cevat Dede, "Hiç gitmediğim İzmir'den trafik cezası yedim. Aracımla değil yaya dahil İzmir'e hayatımda hiç gitmedim. Sekizinci ayın dördünde ceza gelmiş aynı ayın sonunda cezaya itiraz ettim. Ama cezam 15 günü geçtiği için bende Perşembe'de o sırada köyde fındıkta çalışıyordum. Ünye'ye geldiğimde muhtarlığa giderek kağıdımı aldım. İtirazım da İzmir 1. Asliye Mahkemesi'nden geri döndü. Benim bugün 288 lira trafik cezam 375 lira oldu ve ben de bu cezayı verdim. Bu pandemi sürecinde bize yazık değil mi? Bizim itirazımız neden kabul edilmez? Bu elimdeki dilekçelere bu kararı veren hakime ben de şaşırdım" dedi.

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