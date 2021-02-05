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Van'da trafik kazasında can pazarı! 3 kişi öldü 7 kişi de yaralandı

Demirören Haber Ajansı

VAN'da taksi ile hafif ticari aracından çarpıştığı kazada bilanço ağır oldu. 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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Kaza, öğleden sonra Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 30 T 0026 plakalı taksi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cesetleri, morga konuldu.

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