Van'da trafik kazasında can pazarı! 3 kişi öldü 7 kişi de yaralandı
VAN'da taksi ile hafif ticari aracından çarpıştığı kazada bilanço ağır oldu. 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.Abone ol
Kaza, öğleden sonra Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 30 T 0026 plakalı taksi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cesetleri, morga konuldu.
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