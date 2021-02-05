Şanlıurfa'da metal blok bulundu! Monolit olayı gibi Göktürk alfabesiyle bunu yazmışlar

Cevap aranan soru: Kimler, ne amaçla bıraktı?

Güvenlik güçleri, daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.