Davetiyesiz girilmiyor! Clubhouse logosunun altında yatan gizem ortaya çıktı

Sanatçılardan siyasetçilere birçok ismin kullandığı Clubhouse uygulmasının logosu merak konusu olmuştu. Logonun altındaki hikaye ortaya çıktı.

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Sadece daveti ile üye kabul eden ve son zamanlarda popülerliği çok fazla artan Clubhouse uygulamasında merak edilen bir soru yanıtını buldu. 2020’de kullanıma sunulan ve kullanıcıların en çok merak ettiği sosyal ağ platformlarından biri olan Clubhouse logosunun altındaki hikaye ortaya çıktı. Davetiyeye dayalı üyelik sistemiyle Facebook ve Twitter gibi diğer birçok sosyal ağ uygulamasından ayrışan Clubhouse yaptığı resmi açıklama ile logosunun hikayesini kamuoyu ile paylaştı.



Twitter üzerinden yapılan açıklamada logoda yer alan söz konusu kişi Bomani X isimli bir müzisyen. Açıklamada “Her büyük uygulama güncellemesi ile birlikte logomuzu topluluğumuzun harika üyelerinden birini öne çıkarmak için değiştiriyoruz” ifadelerine yer veren Clubhouse logodaki yüzün önümüzdeki dönemde değişeceğinin de sinyalini verdi.





Clubhouse logosundaki Bomani X kim?

Clubhouse'un logosunda elinde gitarıyla gülümseyen Bomani X, bir gitarist, söz yazarı ve şarkıcı. Aynı zamanda bir dijital stratejist olan Bomani X, Nicki Minaj ve Lil Wayne gibi pek çok ünlü isim ile de çalışmış.