BIST 1.539
DOLAR 7,05
EURO 8,47
ALTIN 407,74
HABER /  GÜNCEL
ADV Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!

Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Demirören Haber Ajansı

HAKKARİ'deki aileler, HDP il binası önüne gelerek tepkilerini dile getirirken, HDP'liler ise geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yüksek sesle seçim müziği çalarak, eylemi ve basın açıklamasını engellemeye çalıştı. 

Abone ol

Hakkari'de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartlarla yürüyüş yaptı. "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun HDP" sloganları atan aileler, Hakkari HDP il binası önüne geldi. 

HDP'liler ise geçen hafta olduğu gibi annelerin sesini bastırmak için parti balkonuna ses sistemi kurarak seçim müziği çaldırdı. Kayınbiraderi, 5 yıl önce dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, Hakkarili anneler adına açıklama yaptı.

Burada tepkilerini dile getiren grup, 5 dakikalık oturma eyleminin ardından yürüyerek dağıldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
'Benim için hiçbir şey yapmadınız' dedi! Donald Trump istifasını verdi
Süper fiyatlar 1-5 Şubat VarVar İndirimi’nde!
Hamside av yasağının biteceği tarih belli oldu
AK Partili Ramazan Can'dan AYM'nin Enis Berberoğlu kararına tepki
Selçuk Özdağ'a saldıranlar için istenen ceza belli oldu
Zonguldak'ta apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında
İstanbul'da ofis kiralama hacmi bir önceki yıla göre yüzde 30 azaldı
Eray Sünbül kaç yaşında ne iş yapıyor Seray Sever ile yaş farkı?
Ordu'da eve gelen kağıtla hayatının şokunu yaşadı: Hakime ben de şaşırdım
Geciken doğal gaz faturalarına 10 taksitle ödeme fırsatı
Yorumlar