Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

HAKKARİ'deki aileler, HDP il binası önüne gelerek tepkilerini dile getirirken, HDP'liler ise geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yüksek sesle seçim müziği çalarak, eylemi ve basın açıklamasını engellemeye çalıştı.

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Hakkari'de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartlarla yürüyüş yaptı. "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun HDP" sloganları atan aileler, Hakkari HDP il binası önüne geldi.

HDP'liler ise geçen hafta olduğu gibi annelerin sesini bastırmak için parti balkonuna ses sistemi kurarak seçim müziği çaldırdı. Kayınbiraderi, 5 yıl önce dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, Hakkarili anneler adına açıklama yaptı.

Burada tepkilerini dile getiren grup, 5 dakikalık oturma eyleminin ardından yürüyerek dağıldı.