İstanbul’da trafik yoğunluğu erken başladı! 56 saatlik kısıtlama öncesi son durum

TÜRKİYE genelinde uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı.

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İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. Akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak ve Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 72’ye çıktı.

E-5 karayolu İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu. Öte yandan E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.