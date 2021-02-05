Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan Kadıköy'deki gözaltına alındı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Birleşik Devrimci Parti, Alınteri, Demokratik Bölgeler Partisi, Mücadele Birliği Platformu, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve Partizan’ın oluşturduğu Birleşik Mücadele Güçleri’nin dün Kadıköy’de düzenlediği basın açıklamasına polis müdahale etti, 61 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan da yer alıyor.

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Avukat Deniz Özen, Özge Elvan’ın eylemden gözaltına alınmadığını, basın açıklamasının yapılacağı yerin civarından gözaltına alındığını söyledi. Özge Elvan ile görüştürülmeyen avukat Özen, gözaltında tutulanların Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün önündeki otobüslerde bekletildiğini, kimlik tespiti için otobüsten çıkarıldıklarını söyledi.

Gözaltına tutulanlara hangi suçlamanın yöneltildiğiyle ilgili polisin bilgi vermediğini belirten Özen, yöneltilen suçlamanın ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etme’ olabileceğini söyledi. Özen, Elvan hakkında ek gözaltı süresi istendiği yönünde duyum olduğunu ancak bununla ilgili bir bilgiye ulaşamadıklarını da dile getirdi.

İfadelerin gece başlaması, gün içerisinde de Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevkler bekleniyor.