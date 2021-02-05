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Instagram'da bomba değişiklik! TikTok’tan ilham alındı

Sosyal medya devi Facebook bünyesinde bulunan Instagram için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Buna göre, Çin merkezli sosyal medya platformu, TikTok’tan ilham alınan yeni bir hikayeler özelliğini test etmeye başladı.

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Rakip platformlardaki özellikleri kendi bünyesindeki uygulamalara entegre eden ve hatırı sayılır bir başarı gösteren Facebook'un yeni hedefi bir kez daha TikTok oldu. Stories (Hikayeler) özelliğinde değişikliğe gitmeye hazırlanan Instagram, TikTok’tan ilham alınan bir yeniliği test etmeye başladı.

Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram hikayelerin yatay değil dikey olarak kaydırma ile gezilebilmesi için de çalışmalar yapıyor. Şu an için prototip olarak test edilen özelliğin kullanıma girip girmeyeceği, girecekse ne zaman kullanıcıların beğenisine sunulacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.


Instagram CEO'sundan TikTok itirafı
Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, geçtiğimiz günlerde TikTok ile ilgili itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu. Mosseri, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’un kısa video formatı konusunda kendilerinden çok daha ileride olduğunu kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

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