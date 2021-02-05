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Latif Cem Baran Abdullah Gül'ün avukatlığından istifa etti! Gül cephesinde 'Boğaziçi' çatlağı

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili açıklamalarına sert tepki gösteren Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem Baran, istifa ettiğini duyurdu..

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DEVA Partisi'ni destekleyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cephesinde 'Boğaziçi' çatlağı meydan geldi. Gül'e yakın olarak bilinen ve avukatlık görevini yürüten Latif Cem Baran istifa etti. Baran önceki gün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Boğaziçi Üniversitesi hakkındaki açıklamalarına da tepki göstermişti. Babacan'ın "öğrenciler derhal serbest bırakılsın" açıklamasına, “Senin bu ‘sahte duruşlarını’ gördüğümüz için yanımızda değilsin, olamazsın” diye yanıt vermişti.

İstifa hamlesi
Baran'dan bugün de istifa hamlesi geldi. Baran, vekilliğini yürüttüğü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le temel değerlerin uyuşmaması sebebi ile hukuki ilişkisini de istifa ederek sonlandırdığını açıkladı. 

'Temel değerlerimle örtüşmüyor'
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Latif Cem Baran şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi süreçler ve yaşadıklarımız bir ‘duruş’ sergilemeyi gerektiriyor. Temel değerlerimle örtüşmeyen farklılıklar sebebiyle, Abdullah Gül ile siyasal ilişkimi ve de kâğıt üzerindeki hukuki vekalet ilişkisini, istifa ile sonlandırdım. Kamuoyunun bilgisine sunarım.” 

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