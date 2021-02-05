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Rize'de yeğenini öldürüp araziye gömdü! Pişman olan amca muhtara itiraf etti

İhlas Haber Ajansı

RİZE'yi sarsan cinayet itirafı... 52 yaşındaki Amca, yeğenini bilinmeyen nedenden dolayı öldürüp başkasının arazisine gömdü. Kan donduran cinayetten sonra pişman olan katil zanlısı, jandarmaya teslim oldu.

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Olay Güneysu ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde dün meydana geldi. Dün gece saatlerinde Hasan Arıcı isimli şahıs yeğeni 32 yaşındaki Hasan Arıcı’yı sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü silahla vurarak öldürdü. Amca Arıcı öldürdüğü yeğenini bir başkasının arazisine gömdü.

Amca Arıcı bugün öğle saatlerinde ise köy muhtarına yeğenini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine giden jandarma ekipleri tarafından amca Arıcı’nın söylediği yer kazılarak yeğeni Hasan Arıcı’nın cesedi topraktan çıkarıldı.

Ölen yeğen Arıcı’nın cesedi otopsi için Rize Adli Tıp Merkezi’ne gönderilirken amca Hasan Arıcı ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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