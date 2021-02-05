Antalya'da 'yasak aşk' cinayeti! Cesedinin atıldığı yerde dua etmeye başladılar
ANTALYA'da 3 yıldır kayıp olarak aranan adamın geçtiğimiz gün öldürüldüğü ortaya çıktı. Maktul, eşiyle sürekli 'yasak aşk' tartışması yaşadı, buna bağlı da kayınpederi tarafından öldürüldü. Öldürülen Mustafa Güven’in (44) ailesi, cesedinin atıldığı söylenen bölgeyi mezarı kabul ederek orada dua etmeye başladı.
Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde oturan 1 çocuk babası Mustafa Güven, ortadan kayboldu. Eşi Nazmiye Güven (39), 6 Şubat 2018’de polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Mustafa Güven’in bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı.
Aradan geçen zamana rağmen çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 3 yıldır haber alınamayan Güven’in banka hesabındaki 10 bin liranın hiç harcanmadığını belirledi. Güven’in ölmüş olabileceğini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı bu yöne kaydırdı.
Müdür yardımcısı ile yasak aşk
Güven’in yaşadığı mahallede araştırma yapan polis, kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşi Nazmiye Güven ile kayınpederi Ahmet Demirci’nin akşam saatlerinde ellerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine polis, Nazmiye Güven’i takibe aldı. Anaokulu öğretmeni Nazmiye Güven’in, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile ilişkisi olduğu belirlendi.
Nazmiye Güven ile Ramazan Ö.’nün ilişkilerinin 2014 yılında başladığı, bu nedenle çiftin sürekli tartıştıkları öne sürüldü.