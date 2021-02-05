15 Temmuz’dan sonra Türkiye’den Hollanda'ya kaçanların akıbeti ne oldu?

TÜRKİYE’de 18 yıl görev yapan, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hollanda’ya kaçan aile devlet kademlerinde görev almaya başladı.

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15 Temmuz'dan sonra Türkiye'den kaçanlar, Hollanda'da gündem oldu...

Hollanda’da yayın yapan “RTL Neieuws”, 43 yaşındaki Gülizar’ın, Amsterdam’da bir okulda göreve başlamasına dair bir habere yer verdi.

Haberde, Amsterdam Belediyesi tarafından finanse edilen proje üzerine, 2016’da Türkiye’den Hollanda’ya kaçan Gülizar’ın, 8 aydan fazladır öğretmenlik yaptığı belirtildi. Türkiye’de müdür yardımcısı olarak görev yapan Gülizar, “Sınıf için çok mutlu ve faydalı hissediyorum ve her şey çocuklar için bir şeyler yapabilmekle ilgili. Başka bir iş de arayabilirim. Ama ben kesinlikle bunu istemiyorum” dedi.

Ayrıca Rotterdam’da da 2016’da Hollanda’ya kaçan Ayla ve Kürşat adlı öğretmenlerin Rotterdam Belediyesi’nin projesiyle öğretmenlik yapmaya başladığı belirtildi.

Hollanda'da Fetullahçı yapılanma

Öte yandan Türkiye ve Hollanda’ya dair araştırmalarda bulunan Elise Steilberg, Hollanda’ya kaçan Fethullahçıların, belediyelerin ve çeşitli kuruluşların finanse etmesiyle devlet kurumlarına yerleştirildiğini söyledi.

Steilberg, Hollanda’da Fethullahçı kuruluşlarda görev alan Tuncer Akyazı’nın, Türkiye’den kaçan Fethullahçılara hızlandırılmış dil kursu sunduğunu belirtti.

Steilberg, Türkiye’den kaçan Fethullahçıların Hollanda’da tekrar yapılandığını söyledi ve şu tehlikeye dikkat çekti: “Türkiye'den burada statü alan öğretmenler Gülen'in neredeyse yüzde 100 takipçisi. Bu hareketin Türkiye'de yürüttüğü yolsuzluk, şantaj ve baskı Hollanda okulları için sorun değil mi?”