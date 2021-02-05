BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,49
ALTIN 409,45
HABER /  DÜNYA
ADV Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!

15 Temmuz’dan sonra Türkiye’den Hollanda'ya kaçanların akıbeti ne oldu?

TÜRKİYE’de 18 yıl görev yapan, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hollanda’ya kaçan aile devlet kademlerinde görev almaya başladı.

Abone ol

15 Temmuz'dan sonra Türkiye'den kaçanlar, Hollanda'da gündem oldu...

Hollanda’da yayın yapan “RTL Neieuws”, 43 yaşındaki Gülizar’ın, Amsterdam’da bir okulda göreve başlamasına dair bir habere yer verdi.

Haberde, Amsterdam Belediyesi tarafından finanse edilen proje üzerine, 2016’da Türkiye’den Hollanda’ya kaçan Gülizar’ın, 8 aydan fazladır öğretmenlik yaptığı belirtildi. Türkiye’de müdür yardımcısı olarak görev yapan Gülizar, “Sınıf için çok mutlu ve faydalı hissediyorum ve her şey çocuklar için bir şeyler yapabilmekle ilgili. Başka bir iş de arayabilirim. Ama ben kesinlikle bunu istemiyorum” dedi.

Ayrıca Rotterdam’da da 2016’da Hollanda’ya kaçan Ayla ve Kürşat adlı öğretmenlerin Rotterdam Belediyesi’nin projesiyle öğretmenlik yapmaya başladığı belirtildi.

Hollanda'da Fetullahçı yapılanma
Öte yandan Türkiye ve Hollanda’ya dair araştırmalarda bulunan Elise Steilberg, Hollanda’ya kaçan Fethullahçıların, belediyelerin ve çeşitli kuruluşların finanse etmesiyle devlet kurumlarına yerleştirildiğini söyledi.

Steilberg, Hollanda’da Fethullahçı kuruluşlarda görev alan Tuncer Akyazı’nın, Türkiye’den kaçan Fethullahçılara hızlandırılmış dil kursu sunduğunu belirtti.

Steilberg, Türkiye’den kaçan Fethullahçıların Hollanda’da tekrar yapılandığını söyledi ve şu tehlikeye dikkat çekti: “Türkiye'den burada statü alan öğretmenler Gülen'in neredeyse yüzde 100 takipçisi. Bu hareketin Türkiye'de yürüttüğü yolsuzluk, şantaj ve baskı Hollanda okulları için sorun değil mi?”

ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 kişi öldü
Süper fiyatlar 1-5 Şubat VarVar İndirimi’nde!
Edirne'de imamın dikkati hırsızlığı önledi! Panikle zarar verip kayıplara karıştı
Kulüpler Birliğinin yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
Latif Cem Baran Abdullah Gül'ün avukatlığından istifa etti! Gül cephesinde 'Boğaziçi' çatlağı
Rize'de yeğenini öldürüp araziye gömdü! Pişman olan amca muhtara itiraf etti
Dolar/TL kuru son 6 ayın en düşük seviyesinde uzmanlardan önemli açıklamalar
Instagram'da bomba değişiklik! TikTok’tan ilham alındı
Önce 'Süt banyosu' sonra 'dönerle dans' şimdi de ekmekle çirkin oyun!
Amasya’da 'bu işte iyi kar var’ dedi milyonluk vurguna imza attı
Yorumlar 1 yorum