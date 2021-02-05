Adıyaman'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 kişi öldü

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesine bağlı Doluca köyünde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için köyde ve yaralıların tedaviye alındığı hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü yakınlarında meydana gelen olayda; husumetli olduğu belirtilen Gözel ve Göğüs ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Ailelerin diğer yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma, bir anda tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 10 kişi silahla vuruldu. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 kişi olay yerinde, 3 kişi hastanede öldü

Kavga, jandarmanın müdahalesiyle son bulurken; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Gözel (61), Mustafa Gözel (43) ve Mehmet Göğüs'ün (29) hayatını kaybettiği belirlendi. 7 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 3'ü daha doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölenlerin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga gönderilirken; güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için köyde ve yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.