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Valilik açıkladı! Kırklareli'de açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 ay yasaklandı

KIRKLARELİ'de açık alanlarda her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinlikler, 1 ay süreyle yasaklandı.

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Kırklareli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında açık alanlarda her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması gibi tüm etkinlikler, bugünden itibaren 1 ay süreyle yasaklandı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Covid- 19 salgınının yayılmasını önlemek ve yavaşlatmak amacıyla ilimiz sınırları içerisinde tüm açık alanlarda her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklere bugünden itibaren 1 ay süre ile müsaade edilmemesine, alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden fiiller içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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