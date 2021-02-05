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Akıncı dizisinin yıldızından kötü haber! Erkan Bektaş ameliyata alındı

ATV ekranlarının fenomen dizilerinden Akıncı'da Komiser Kemal karakterine hayat veren usta oyuncu Erkan Bektaş, göğsündeki rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alındı.

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Akıncı dizisinde Komiser Kemal karakteriyle ekrana gelen ve bugüne kadar birçok tiyatro sinema ve dizide oynayan Erkan Bektaş, göğsünde hissettiği ağrı nedeni ile doktora başvurdu. Erkan Bektaş, ardından Şişli Kolan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergün Demirsoy tarafından Minimal invazive Bypass ameliyat tekniği ile ameliyat edildi. Başarılı ameliyat sonrasında Erkan Bektaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede Akıncı setine döneceği öğrenildi.

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