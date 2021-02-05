TRT bir ilke imza attı! Pelin Karahan Ahmet Kural başrolde EDHO yıldızı da var

TRT 1’in yeni ve iddialı yapımının ismi belli oldu. Tamamı Kıbrıs’ta çekilerek ulusal bir kanalda yayınlanacak ilk dizi olma özelliği de taşıyan “Bir Zamanlar Kıbrıs” yapımı, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak.