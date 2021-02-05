FETÖ'nün Bank Asya'yı hortumladığı kredi oyunu deşifre oldu

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, 2020 faaliyet raporunda FETÖ'nün kredi oyununu deşifre etti. 2007'den 2014'e kadar Bank Asya'dan çekilen kredilerin FETÖ'nün yurtdışındaki yapılanmasını destelemek için kullanıldığı ortaya çıktı.

Abone ol

FETÖ'nün yurt dışı yapılanması Bank Asya'dan çekilen kredilerle finanse edildi. Olağanüstü Hal işlemleri İnceleme Komisyonu, para transferlerinden oyunu deşifre etti. Kullanılan kredilerin tek kuruşu Türkiye'de harcanmadı

Komisyonun yıl sonu raporuna göre; FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasındaki okul, dernek, vakıf gibi 30'dan fazla kuruluşa 2007-2014 yılları arasında Bank Asya'dan usulsüz kredi kullandırıldı. Kuruluşlar, kredi kullanmak için 2010 yılında Türkiye'de vergi mükellefi oldu ancak kullanılan kredilerin tek kuruşu Türkiye'de harcanmadı. Aynı gün ya da kısa süre sonra yurt dışındaki ilişkili kuruluşlara gönderildi.

Bu kredilerin geri ödemesi ise kredi işlemiyle ilgisi olmayan Türkiye'deki kişi ve kuruluşlar tarafından yapıldı. Bu durum; MASAK, BDDK ve TMSF'nin raporlarında da yer aldı.

FETÖ'cülerin hileli transferleri Olay, İçişleri Bakanlığından ihraç edilen bir memurun OHAL Komisyonuna başvurusu ile ortaya çıktı. Bank Asya'daki hesap hareketlerine bakıldı. FETÖ'nün ABD'deki Brooklyn Amity School isimli kuruluşunun 2013-2016 yılları arasında Bank Asya'dan kullandığı 16 bin 977 doları Amerika'daki hesabına gönderdiği ortaya çıktı. Kredinin geri ödemesinin bir kısmının ise ihraç edilen memur tarafından yapıldığı belirlendi. Ardından onun taktiği ile FETÖ'ye yardım eden çok sayıda kişi tespit edildi.

Milyonlarca dolar örgütün yurt dışı yapılanmasına gönderildi

Diğer işlemlerde olduğu gibi burada da amaç FETÖ ile iltisaklı yurtdışı kuruluşlarının finanse edilmesiydi. Usulsüz kredi kullanan kuruluşların hesaplarına 4 bin 80 kişi ve 79 kuruluş toplamda 115 milyon lira, 44 milyon dolar, 34 buçuk milyon euro gönderdi. (TRT Haber)