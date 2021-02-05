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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (5 Şubat 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26.577'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 620'si semptomatik olmak üzere 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 110 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 8 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 217 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi. Toplam test sayısı 30 milyon 349 bin 42'ye, ağır hasta sayısı ise bin 423'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,9 oldu.

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