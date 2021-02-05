BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,51
ALTIN 411,50
HABER /  EĞİTİM
ADV Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!

Öğretmenler ne zaman koronavirüs aşısı olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında koronavirüs ve yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV'de Seda Öğretir'in sorularını cevapladı. Selçuk, öğretmenlerin ne zaman koronavirüs aşısı olacağı ile ilgili olarak, "Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak. Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor" dedi

Yüz yüze eğitim önlemleri

Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Okulların tamamına yakını temizlik sertifikası aldı ve okullarda dezenfekten ve temizlik malzemeleri depolandı. İllerin durumuna göre yetkililer, kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecekler 

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da çöpte 1 haftalık kız bebek bulundu
Süper fiyatlar 1-5 Şubat VarVar İndirimi’nde!
Azerbaycanlı askerler TB2 SİHA eğitimini tamamladı
Çanakkale açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz
Denizli'de kuzenlerin tüfekle oyunu faciayla sonuçlandı
Boğaziçi öğrencisi başörtülü Şeyma'nın amacı ne?
Şanlıurfa'da 5,5 ton sahte içkiye 3 gözaltı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (5 Şubat 2021)
Eskişehir'de AFAD'ın konteynerlerinden yardım malzemeleri çalındı
Yorumlar 4 yorum