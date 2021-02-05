Gabon'dan getirilen FETÖ mensuplarının yargılandığı davada karar açıklandı

MİT’in yaptığı operasyonla Gabon’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal’ın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme sanıkların 6 yıl ile 10 yıl arasında değişen oranlarda hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Nisan 2018'de düzenlediği operasyonla FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle Gabon'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ve ‘uluslararası casusluk' suçlarından 26,5 yıla kadar hapisleri talep edilen sanıklar Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar İbrahim Akbaş ile Osman Özpınar hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz sanık Adnan Demirönal da katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek beraat talebinde bulundular. Sanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan Osman Özpınar’ın 10 yıl, İbrahim Akbaş’ın ise 8 yıl 9 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme tutuksuz sanık Adnan Demirönal'ı ise 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

İddianamede sanıklar hakkında ceza talep edilen ‘uluslararası casusluk’ suçu yönünden ise beraat kararı verildi.