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İstanbul Avcılar'da define kazısı yapan 2 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Avcılar'da TEM Otoyolu'nun yanında define kazısı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Burası Bathonea Antik Kenti'nin devamı. Çok ciddi bir kazı yapılmış" dedi. Hançerli, "Müze Müdürlüğüne bilgi verdik. Çünkü burada belki bir tarih eser bulmuş olabilirler" diye konuştu.

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İSTANBUL TEM Otoyolu'nun Avcılar Tahtakale mevkiinin yan tarafındaki boş arazide jenaratör çalıştırıldığını fark eden vatandaşlar durumu Avcılar Belediyesine bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, bir jeneratörün çalıştığını fark edince çevreyi araştırmaya başladı.

Jeneratörün yakınlarında bir çukur kazıldığını ve içinde birilerinin olduğunu fark eden ekipler, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazılan 7 metrelik çukurda define aradıkları öğrenilen 2 kişiyi çıkartarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

Olay yerine Kültür Müdürlüğüne bağlı yetkililer çağrıldı. Kazının yapıldığı alanda Müze Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

"Çok ciddi bir kazı yapılmış"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Bir kaçak kazı yapılmış. Burası Bathonea Antik Kenti'nin devamı. Aslında buraya bin 500 metre ileride bir kazı alanımız var. Bu kazı alanının dışında bir alan. Çok ciddi bir kazı yapılmış. Arkadaşlarımız rutin kontrol ve denetimlerde bunu tespit ettiler. Müze Müdürlüğüne bilgi verdik. Çünkü burada belki bir tarih eser bulmuş olabilirler" dedi.

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