Denizli'de kuzenlerin tüfekle oyunu faciayla sonuçlandı

DENİZLİ'de evde babasına ait av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu 13 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu. Küçük kızın yakınları, sinir krizi geçirirken; kuzenini vuran çocuk, komşularının evinde sakinleştirildi.

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DENİZLİ'nın Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Özkan C. ile Ümmühan C. çiftinin 12 yaşındaki oğulları A.H.C., halasının kızı olan 13 yaşındaki E.S.D. ile evlerinde oynayama başladı. A.H.C. babasına ait olduğu öğrenilen av tüfeğiyle oynarken bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar aynı odada bulunan 13 yaşındaki E.S.D.'nin boynuna isabet etti.

Ağır yaralanan küçük kızın ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, küçük kızın hayatının kaybettiğini belirledi. Yakınları, sinir krizi geçirirken; ekipler, A.H.C.'yi gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek evde incelemelerde bulundu. A.H.C.'nin babası olayı duyar duymaz evine gelerek oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. 13 yaşındaki küçük kızın yakınları olay yerine şok yaşarken; cenaze, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.