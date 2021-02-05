BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,51
ALTIN 412,02
HABER /  YEREL
ADV Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!

Denizli'de kuzenlerin tüfekle oyunu faciayla sonuçlandı

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ'de evde babasına ait av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu 13 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu. Küçük kızın yakınları, sinir krizi geçirirken; kuzenini vuran çocuk, komşularının evinde sakinleştirildi.

Abone ol

DENİZLİ'nın Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Özkan C. ile Ümmühan C. çiftinin 12 yaşındaki oğulları A.H.C., halasının kızı olan 13 yaşındaki E.S.D. ile evlerinde oynayama başladı. A.H.C. babasına ait olduğu öğrenilen av tüfeğiyle oynarken bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar aynı odada bulunan 13 yaşındaki E.S.D.'nin boynuna isabet etti.

Ağır yaralanan küçük kızın ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, küçük kızın hayatının kaybettiğini belirledi. Yakınları, sinir krizi geçirirken; ekipler, A.H.C.'yi gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek evde incelemelerde bulundu. A.H.C.'nin babası olayı duyar duymaz evine gelerek oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. 13 yaşındaki küçük kızın yakınları olay yerine şok yaşarken; cenaze, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul polisinden torbacı operasyonu 45 gözaltı
Süper fiyatlar 1-5 Şubat VarVar İndirimi’nde!
Boğaziçi öğrencisi başörtülü Şeyma'nın amacı ne?
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (5 Şubat 2021)
İstanbul Avcılar'da define kazısı yapan 2 kişi yakalandı
ABD Büyükelçisi David Satterfield, 15 Temmuz iddiası için ne dedi?
Eskişehir'de AFAD'ın konteynerlerinden yardım malzemeleri çalındı
FETÖ'nün Bank Asya'yı hortumladığı kredi oyunu deşifre oldu
FETÖ'nün özenle koruduğu kripto general nasıl çözüldü?
Gabon'dan getirilen FETÖ mensuplarının yargılandığı davada karar açıklandı
Yorumlar