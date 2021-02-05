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Samsun'da çöpte 1 haftalık kız bebek bulundu

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da çanta içerisinde çöpe bırakılmış 1 haftalık kız bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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SAMSUN'un İlkadım ilçesi Orhan Gencebay Caddesi'nde akşam saatlerinde çöpten bebek ağlaması sesi duyan vatandaşlar, çanta içerisinde bir bebek olduğunu fark etti. Koynunda içine çay konulmuş bir şekilde biberon bulunan bebek için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kız bebeği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırdı. Bebek, burada tedavi altına alındı.

Bebeğin tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenilirken; polis, bebeği çöpe kim ya da kimlerin bıraktığını araştırıyor.

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