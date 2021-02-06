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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 üniversiteye yeni rektör atadı! Resmi gazetede yayınlandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararında, 11 üniversiteye rektör ataması yapıldığı belirtildi. İşte yeni rektörlerler ve atandıkları üniversiteler...

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararında, 11 üniversiteye rektör ataması yapıldığı aktarıldı. Röktörlerin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri kapsamında atandığı ifade edildi. Söz konusu karara göre; 


- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut,
- Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber,
- Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin,
- Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir,
- Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş,
- Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek,
- Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş,
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Namık Ak,
- Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür,
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun
- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun atandı.

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